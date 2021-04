Uomini e donne, qualcosa da chiarire tra Gemma e Nicola (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi 1 aprile è andato in onda il penultimo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Di seguito vi sveliamo cosa è accaduto nello studio di Maria De Filippi. Il cavaliere Aldo si presenta La puntata è iniziata con Giacomo, che ha fatto entrare due nuove corteggiatrici. Anche per Massimiliano è giunta una nuova ragazza. Un nuovo cavaliere del parterre Over si è presentato. Si chiama Aldo, ha 69 anni, ex bancario ora in pensione, abita a Torre Del Greco. Amante dei viaggi, cerca una signora con la quale condividere i suoi pensieri. Aldo si presenta, e Tina… #Uominiedonne pic.twitter.com/kMoThPRLwt — Uomini e donne (@Uominiedonne) April 1, 2021 Nicola Vivarelli ha ancora qualcosa in sospeso con ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi 1 aprile è andato in onda il penultimo appuntamento settimanale di. Di seguito vi sveliamo cosa è accaduto nello studio di Maria De Filippi. Il cavaliere Aldo si presenta La puntata è iniziata con Giacomo, che ha fatto entrare due nuove corteggiatrici. Anche per Massimiliano è giunta una nuova ragazza. Un nuovo cavaliere del parterre Over si è presentato. Si chiama Aldo, ha 69 anni, ex bancario ora in pensione, abita a Torre Del Greco. Amante dei viaggi, cerca una signora con la quale condividere i suoi pensieri. Aldo si presenta, e Tina… #pic.twitter.com/kMoThPRLwt —(@) April 1, 2021Vivarelli ha ancorain sospeso con ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - marcodimaio : Oggi 1 aprile, #40anni della #poliziadistato. Con la legge 121 del 1981 l’Italia trasformò il Corpo delle guardie d… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - jk_svoice : RT @sheslayss: Le donne non sono neanche una minoranza, se ci unissimo saremmo potentissime e invece ci crescono per odiare noi stesse, com… - magcultsaur : RT @Una_Gioia_Mai: Moltissimi uomini in Italia spiegano alle donne: - come gestire le mestruazioni - quali assorbenti da usare - come gesti… -