Tommaso Zorzi vs Platinette: l’atteso faccia a faccia al MCS (Di giovedì 1 aprile 2021) Chi ha seguito il percorso di Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello VIP 5 sa bene che il vincitore del reality Mediaset non nutre una forte simpatia per Platinette. E ci si aspettava quindi un faccia a faccia nella puntata del Maurizio Costanzo Show del 31 marzo 2021, puntata che ha visto entrambi protagonisti. A lanciare il guanto di sfida, se così possiamo definirlo, è stata Platinette che ha ricordato a Tommaso di quando nella casa del Grande Fratello diceva che le avrebbe dato due schiaffi, chiedendo quindi spiegazioni in merito. Senza troppi giri di parole Plati ha spiegato quello che è il suo punto di vista, rivolgendosi poi anche a Tommaso: “Se non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 aprile 2021) Chi ha seguito il percorso dinella casa del Grande Fratello VIP 5 sa bene che il vincitore del reality Mediaset non nutre una forte simpatia per. E ci si aspettava quindi unnella puntata del Maurizio Costanzo Show del 31 marzo 2021, puntata che ha visto entrambi protagonisti. A lanciare il guanto di sfida, se così possiamo definirlo, è statache ha ricordato adi quando nella casa del Grande Fratello diceva che le avrebbe dato due schiaffi, chiedendo quindi spiegazioni in merito. Senza troppi giri di parole Plati ha spiegato quello che è il suo punto di vista, rivolgendosi poi anche a: “Se non rappresento gli omosessuali italiani è perché non voglio ...

