Temptation Island: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, protagonisti del reality? (Di giovedì 1 aprile 2021) La storia di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è nata da poco più di un mese, ma procede a gonfie vele. I due ragazzi in un’intervista concessa a Casa Chi hanno parlato della loro convivenza e dei progetti futuri. L’attrice delle fiction Ares ha anche fantasticato di un matrimonio e dei figli. I due saranno protagonisti della prossima stagione di Tempation Island? Zenga e Rosalinda, ecco le loro dichiarazioni durante l’intrvista “Stiamo molto bene, rinchiusi dentro casa, ma è tutto ok davvero. La convivenza sta andando molto bene in realtà. Ci stiamo vivendo nel quotidiano e questa è una bella prova. In realtà io mi sono sempre immaginata mamma. Ho molto senso materno, vorrei diventare presto mamma. Sicuramente entro i 30 anni mi vedo con un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) La storia diè nata da poco più di un mese, ma procede a gonfie vele. I due ragazzi in un’intervista concessa a Casa Chi hanno parlato della loro convivenza e dei progetti futuri. L’attrice delle fiction Ares ha anche fantasticato di un matrimonio e dei figli. I due sarannodella prossima stagione di Tempation, ecco le loro dichiarazioni durante l’intrvista “Stiamo molto bene, rinchiusi dentro casa, ma è tutto ok davvero. La convivenza sta andando molto bene in realtà. Ci stiamo vivendo nel quotidiano e questa è una bella prova. In realtà io mi sono sempre immaginata mamma. Ho molto senso materno, vorrei diventare presto mamma. Sicuramente entro i 30 anni mi vedo con un ...

