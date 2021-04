Settimana Santa, pulizia nei luoghi di Fede (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa mattina, Giovedì Santo, gli operatori di Kyma Ambiente hanno proceduto alla pulizia e igienizzazione del sagrato della chiesa di San Domenico, in Città Vecchia, e dei vicoli. La pandemia ha cancellato per il secondo anno consecutivo le processioni dell’Addolorata, questa notte, e dei Sacri Misteri, domani, ma Kyma Ambiente sta intervenendo per garantire il decoro nei giorni così cari alla città per Fede e tradizione. Domani, Venerdì Santo, le operazioni proseguiranno anche sul sagrato della chiesa del Carmine e nelle vie del centro. «I nostri operatori – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – sono al lavoro per rendere Taranto più pulita e decorosa con l’arrivo della Pasqua. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta i nostri dipendenti, impegnati quotidianamente nei diversi servizi alla città». ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa mattina, Giovedì Santo, gli operatori di Kyma Ambiente hanno proceduto allae igienizzazione del sagrato della chiesa di San Domenico, in Città Vecchia, e dei vicoli. La pandemia ha cancellato per il secondo anno consecutivo le processioni dell’Addolorata, questa notte, e dei Sacri Misteri, domani, ma Kyma Ambiente sta intervenendo per garantire il decoro nei giorni così cari alla città pere tradizione. Domani, Venerdì Santo, le operazioni proseguiranno anche sul sagrato della chiesa del Carmine e nelle vie del centro. «I nostri operatori – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – sono al lavoro per rendere Taranto più pulita e decorosa con l’arrivo della Pasqua. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta i nostri dipendenti, impegnati quotidianamente nei diversi servizi alla città». ...

