Serie B 2020 2021 | rinviata Cremonese-Empoli a data da destinarsi

(Di giovedì 1 aprile 2021) La Lega diB ha annunciato il rinvio di, valida per la 12esima giornata di ritorno del campionato cadetto. La partita era in programma venerdì 2 aprile alle ore 18. Una decisione che arriva in seguito al focolaio di Covid-19 scoppiato nell’, che ha portato l’Asl ad imporre il fermo delle attività agonistiche fino al 7 aprile. “Il Presidente della Lega B ha disposto il rinvio della gara, valida per la 12ª giornata di ritorno del CampionatoBKT, programmata per venerdì 2 aprile p.v., ad altrache verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”, si legge nel tweet del club toscano che annuncia la decisione. SportFace.

