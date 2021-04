Riforma pensioni 2021, ultime: il progetto della Uil per non tornare alla Fornero (Di giovedì 1 aprile 2021) Interessante l’intervista che Domenico Proietti ha rilasciato al collega Dessi per Tiscali News, che qui riprendiamo per sommi capi, in cui si evince il progetto del sindacato al fine di evitare il ritorno in toto alla Legge Fornero. Occorre dice il segretario confederale della Uil in primis l’immediata riapertura del tavolo di confronto con il neo ministro Orlando affinché non si giunga impreparati al termine della quota 100, misura sperimentale in scadenza tra pochi mesi. Dal 2022 se non si opterà per la riscrittura di una Riforma previdenziale si tornerà al famigerato scalone dai 62 attuali ai 67 della Riforma Fornero. Ecco allora su cosa dovrebbe puntare il Governo Draghi al fine di evitare che si ‘torni a fare cassa sulle ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 1 aprile 2021) Interessante l’intervista che Domenico Proietti ha rilasciato al collega Dessi per Tiscali News, che qui riprendiamo per sommi capi, in cui si evince ildel sindacato al fine di evitare il ritorno in totoLegge. Occorre dice il segretario confederaleUil in primis l’immediata riapertura del tavolo di confronto con il neo ministro Orlando affinché non si giunga impreparati al terminequota 100, misura sperimentale in scadenza tra pochi mesi. Dal 2022 se non si opterà per la riscrittura di unaprevidenziale si tornerà al famigerato scalone dai 62 attuali ai 67. Ecco allora su cosa dovrebbe puntare il Governo Draghi al fine di evitare che si ‘torni a fare cassa sulle ...

