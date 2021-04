Rete unica, AGCOM: avviato il market test sull’offerta di coinvestimento di TIM per FiberCop (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nel corso della seduta di ieri (31 marzo, ndr) ha approvato l’avvio di una consultazione pubblica sull’offerta di coinvestimento notificata da TIM lo scorso 29 gennaio. L’offerta riguarda FiberCop e la realizzazione della Rete in fibra ottica in Rete di accesso secondaria (quella che va dall’armadietto in strada alle abitazioni) in 1.610 comuni. Il Consiglio ha quindi dato l’ok alla proposta contenuta nella stessa offerta di TIM di sottoporre degli impegni a market test nel cui ambito le parti interessate – potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso – potranno fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comzioni (), nel corso della seduta di ieri (31 marzo, ndr) ha approvato l’avvio di una consultazione pubblicadinotificata da TIM lo scorso 29 gennaio. L’offerta riguardae la realizzazione dellain fibra ottica indi accesso secondaria (quella che va dall’armadietto in strada alle abitazioni) in 1.610 comuni. Il Consiglio ha quindi dato l’ok alla proposta contenuta nella stessa offerta di TIM di sottoporre degli impegni anel cui ambito le parti interessate – potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso – potranno fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni ...

