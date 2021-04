Raid in una villetta | i ladri fuggono con una finestra ma i carabinieri li intercettano

(Di giovedì 1 aprile 2021) FABRIANO -originali in azione a Fabriano: rubano una, e niente altro, da unautilizzata come casa vacanze. Ili, li denunciano per furto aggravato in ...

FABRIANO - Ladri originali in azione a Fabriano: rubano una finestra, e niente altro, da una villetta utilizzata come casa vacanze. I carabinieri li intercettano, li denunciano per furto aggravato in concorso e li multano (400 euro l'uno) per violazione delle norme anti Covid - 19 : sono ...