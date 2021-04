Perché l’obbedienza non è conformismo e a volte non è negazione di libertà

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 aprile 2021) Che cos’è il bisogno di obbedienza, il desiderio di ricevere e osservare comandi altrui, che talora si agita e preme in noi? Certo, fatica e stanchezza di decidere da soli, necessità come d’un soccorso alla volontà spenta o affannata, o smarrita dinanzi a inattese circostanze. Allora la volontà altrui, facendosi carico della situazione, ci viene in aiuto, e decide per noi. E così ci libera e affranca da un peso, che ci schianterebbe e soffocherebbe. V’è pur sempre una nostra decisione, poiché decidere è anche rimettersi alla volontà altrui, ma è quasi una decisione in bianco, che si riempie, di volta in volta, di contenuto esterno. Bisogno di obbedienza è pure il più alto e supremo grado della fede (e ne abbiamo in queste pagine segnalato testimonianze ed episodi), di una fede, che rifiuta separazione e distanza tra comando e obbedienza, a cui è dolce naufragare nell’unità di un ...