Pasqua di solidarietà a Pomezia con la Coldiretti dona due pacchi di generi alimentari (Di giovedì 1 aprile 2021) Pomezia, oggi in occasione delle festività Pasquali, la sensibile solidarietà della Coldiretti che ha donato due pacchi di generi alimentari. I generi alimentari sono stati consegnati questa mattina dalla Coldiretti – la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana – all’Amministrazione comunale di Pomezia, a sostegno delle persone più in difficoltà. L’iniziativa rientra in una campagna nazionale che Coldiretti ha avviato per il periodo Pasquale raccogliendo quasi duecentomila chili di cibo di qualità e a chilometri zero direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica. “Ringraziamo ancora una volta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021), oggi in occasione delle festivitàli, la sensibiledellache hato duedi. Isono stati consegnati questa mattina dalla– la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana – all’Amministrazione comunale di, a sostegno delle persone più in difficoltà. L’iniziativa rientra in una campagna nazionale cheha avviato per il periodole raccogliendo quasi duecentomila chili di cibo di qualità e a chilometri zero direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica. “Ringraziamo ancora una volta ...

