Ora ci tocca sentire anche Salvini, Orban e Morawiecki parlare di “Rinascimento europeo” (Di giovedì 1 aprile 2021) La parola “Rinascimento” è tra le più abusate della politica italiana nelle ultime settimane. E lo sanno bene i due Matteo: Renzi e Salvini, che secondo alcuni sono troppo spesso facce diverse della stessa medaglia. Il Rinascimento del senatore di Italia Viva ormai lo avevamo buttato giù. Con un po’ di difficoltà, ma poi la pillola era scesa scesa. Lui precisamente ha speso il suo “Rinascimento” per parlare di quello italiano prima, e poi proporne uno nuovo: il Rinascimento Arabo. E dove lo ha fatto? Nella terra dell’abolizione dei diritti, della tirannia, delle torture: lo ha detto parlando con l’uomo che è erede al trono dell’Arabia Saudita, il principe Bin Salman. Ma Renzi ci crede davvero, e questo concetto del Rinascimento Arabo lo ha sottolineato più volte: “Lo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) La parola “” è tra le più abusate della politica italiana nelle ultime settimane. E lo sanno bene i due Matteo: Renzi e, che secondo alcuni sono troppo spesso facce diverse della stessa medaglia. Ildel senatore di Italia Viva ormai lo avevamo buttato giù. Con un po’ di difficoltà, ma poi la pillola era scesa scesa. Lui precisamente ha speso il suo “” perdi quello italiano prima, e poi proporne uno nuovo: ilArabo. E dove lo ha fatto? Nella terra dell’abolizione dei diritti, della tirannia, delle torture: lo ha detto parlando con l’uomo che è erede al trono dell’Arabia Saudita, il principe Bin Salman. Ma Renzi ci crede davvero, e questo concetto delArabo lo ha sottolineato più volte: “Lo ...

