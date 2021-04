Nanni medico Bologna | «Tamponi di continuo ora | è situazione d’allarme»

(Di giovedì 1 aprile 2021) Giannisociale dele responsabile sanitario dei club di Serie A, ha parlato ai microfoni dell’ANSA dopo il focolaio in Nazionale Giannisociale dele responsabile sanitario dei club di Serie A, ha parlato ai microfoni dell’ANSA dopo il focolaio di COVID scoppiato in Nazionale. «E’ unadi allarme. Noi alabbiamo Soriano e dobbiamo controllare lui: lo faremo concontinui e spogliatoio personalizzato fino a sabato, giorno della partita con l’Inter». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Covid, parla il medico #Nanni: 'Serie A, situazione d'allarme' - tuttosport : #Covid, parla il medico #Nanni: 'Serie A, situazione d'allarme' - CorSport : Il medico #Nanni: 'Nazionale-#Covid? Serie A in allarme' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Il medico Nanni: 'È allarme dopo il rientro dalla Nazionale, ora tamponi di continuo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Il medico Nanni: 'È allarme dopo il rientro dalla Nazionale, ora tamponi di continuo' -

Ultime Notizie dalla rete : Nanni medico

Corriere dello Sport.it

Giannisociale del Bologna e responsabile sanitario dei club di Serie A, ha parlato ai microfoni dell'ANSA dopo il focolaio in ...ROMA, 01 APR - "E' una situazione di allarme". Giannidel Bologna e responsabile sanitario dei club di Serie A, sintetizza così - parlando al telefono con l'ANSA - le possibili conseguenze del focolaio covid che si è creato nella nazionale ...Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e responsabile sanitario dei club di Serie A, ha parlato ai microfoni dell'ANSA dopo il focolaio in Nazionale ...Il responsabile sanitario dei club di Serie A, nonché medico del Bologna, ha parlato del focolaio scoppiato in Nazionale ...