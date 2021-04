Motomondiale: Rossi, 'abbiamo novità nel setting e nell'elettronica' (Di giovedì 1 aprile 2021) Losail, 1 apr. - (Adnkronos) - "abbiamo lavorato e analizzato i dati dello scorso weekend e abbiamo deciso di seguire strade diverse nel setting e nell'elettronica, per cercare di stressare meno la gomma dietro e avere un grip più costante per tutta la gara". Così Valentino Rossi ai microfoni di Sky alla vigilia del secondo appuntamento iridato: il Gp di Doha. "Non ho cambiato l'intero pacchetto che ha cambiato Morbidelli, perché abbiamo avuto problemi differenti -aggiunge il pilota della Yamaha Petronas-. Andranno tutti più forte, nel secondo turno di prove libere sarà fondamentale stare tra i primi 10, questo sarà il primo passo da fare, poi da lì in avanti vedremo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Losail, 1 apr. - (Adnkronos) - "lavorato e analizzato i dati dello scorso weekend edeciso di seguire strade diverse nel, per cercare di stressare meno la gomma dietro e avere un grip più costante per tutta la gara". Così Valentinoai microfoni di Sky alla vigilia del secondo appuntamento iridato: il Gp di Doha. "Non ho cambiato l'intero pacchetto che ha cambiato Morbidelli, perchéavuto problemi differenti -aggiunge il pilota della Yamaha Petronas-. Andranno tutti più forte, nel secondo turno di prove libere sarà fondamentale stare tra i primi 10, questo sarà il primo passo da fare, poi da lì in avanti vedremo".

