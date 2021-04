MotoGP, conferenza stampa GP Doha 2021: orari, programma, tv, chi parlerà (Di giovedì 1 aprile 2021) Prosegue il countdown in vista del Gran Premio di Doha 2021, secondo round stagionale del Motomondiale, che si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 aprile sul tracciato di Losail (stessa sede della prima tappa, andata in scena una settimana fa). In MotoGP c’è grande attesa per un nuovo duello tra Yamaha, Ducati e Suzuki, ma attenzione a possibili inserimenti a sorpresa da parte di Aprilia e Honda, che hanno lasciato intravedere qualche segnale incoraggiante in occasione di gara-1. In attesa del ritorno alle corse di Marc Marquez, si profila un avvio di campionato molto equilibrato con dei valori in campo in costante evoluzione da un circuito all’altro e da un fine settimana a quello seguente. Da non sottovalutare infatti un possibile risveglio improvviso di Yamaha Petronas, dopo un pessimo weekend inaugurale, con Valentino Rossi e Franco ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Prosegue il countdown in vista del Gran Premio di, secondo round stagionale del Motomondiale, che si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 aprile sul tracciato di Losail (stessa sede della prima tappa, andata in scena una settimana fa). Inc’è grande attesa per un nuovo duello tra Yamaha, Ducati e Suzuki, ma attenzione a possibili inserimenti a sorpresa da parte di Aprilia e Honda, che hanno lasciato intravedere qualche segnale incoraggiante in occasione di gara-1. In attesa del ritorno alle corse di Marc Marquez, si profila un avvio di campionato molto equilibrato con dei valori in campo in costante evoluzione da un circuito all’altro e da un fine settimana a quello seguente. Da non sottovalutare infatti un possibile risveglio improvviso di Yamaha Petronas, dopo un pessimo weekend inaugurale, con Valentino Rossi e Franco ...

