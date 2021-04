Medici (e infermieri) no vax rischiano la sospensione dello stipendio per 8 mesi (Di giovedì 1 aprile 2021) L’obbligo vaccinale per il personale sanitario (Medici, infermieri, oss, farmacisti, parafarmacisti e studi privati) è legge. Non ci potranno essere più, dunque, Medici no vax a contatto con i pazienti. Le “pene” previste dal provvedimento licenziato dal governo Draghi sono molto severe: si va dal demansionamento fino alla sospensione (a tempo) dal lavoro, con annesso stop allo stipendio. Medici No Vax: le sanzioni previste dal decreto Le sanzioni inizieranno a fioccare dal 7 aprile. Il testo della legge, infatti, prevede 5 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto per l’invio dell’elenco del personale sanitario in servizio. Nominativi che dovranno essere vagliati dalle Regioni e dalle Province autonome che avranno il compito di confrontarli con gli elenchi dei vaccinati. I ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) L’obbligo vaccinale per il personale sanitario (, oss, farmacisti, parafarmacisti e studi privati) è legge. Non ci potranno essere più, dunque,no vax a contatto con i pazienti. Le “pene” previste dal provvedimento licenziato dal governo Draghi sono molto severe: si va dal demansionamento fino alla(a tempo) dal lavoro, con annesso stop alloNo Vax: le sanzioni previste dal decreto Le sanzioni inizieranno a fioccare dal 7 aprile. Il testo della legge, infatti, prevede 5 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto per l’invio dell’elenco del personale sanitario in servizio. Nominativi che dovranno essere vagliati dalle Regioni e dalle Province autonome che avranno il compito di confrontarli con gli elenchi dei vaccinati. I ...

