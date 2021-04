L' Inter recupera De Vrij | è negativo al tampone

Advertising

sportli26181512 : L'#Inter recupera #DeVrij: è negativo al tampone: Buone notizie per Antonio Conte: il difensore potrebbe rientrare… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Conte recupera De Vrij: è negativo al Covid-19 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Conte recupera De Vrij: è negativo al Covid-19 - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Conte recupera De Vrij: è negativo al Covid-19 - apetrazzuolo : INTER - Conte recupera De Vrij: è negativo al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter recupera

MILANO - L'Stefan De Vrij. Il difensore nerazzurro è risultato negativo al tampone dopo aver concluso l'isolamento in seguito alla positività al Covid emersa il 18 marzo scorso e dovrà sottoporsi ...L': il difensore olandese è infatti risultato negativo al , dopo essersi sottoposto al tampone. Era in isolamento dal 18 marzo scorso. Stefan De Vrij, che dovrà sottoporsi ai controlli da ...Stefan de Vrij è guarito dal Covid, come certificato dall’esito negativo dell’ultimo tampone a cui si è sottoposto ...De Vrij negativo – Ottime notizie in casa Inter in vista dei prossimi impegni di campionato che vedranno coinvolti i nerazzurri: De Vrij è risultato negativo al tampone molecolare. Una notizia che ...