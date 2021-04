Le città di domani assomiglieranno a quelle di ieri ma saranno più pulite

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 1 aprile 2021) Da un anno si affastellano riflessioni su riflessioni intorno al cambiamento delle, degli spazi pubblici, delle aree verdi di cui c’è sempre più bisogno e dei veicoli inquinanti di cui dovremmo fare a meno. Indubbiamente, è stato un anno di trasformazione per i centri urbani, che però non stanno scomparendo. E non c’è motivo per pensare che sia in atto una rivoluzione dell’organizzazione delle: semplicemente, è l’evoluzione degli spazi che da mesi va avanti con il fast forward. In un lungo articolo sul Financial Times, Simon Kuper offre una chiave di lettura per guardare alle ultime trasformazioni come a dei semplici aggiustamenti strutturali: «Ledevono prendere lo spazio che oggi è di automobili, uffici e negozi e darlo agli appartamenti a prezzi accessibili, alla comunità, alla natura. Ladel ...