Isola dei Famosi 2021: Awed in Lacrime. I Naufraghi gli Voltano le Spalle! (Di giovedì 1 aprile 2021) Momento difficile quello vissuto da Awed all’Isola dei Famosi che, in preda ad una crisi di nervi, si è auto Isolato dal gruppo. Dopo le forti parole proferite nell’impeto di nervi, lo youtuber ha chiesto scusa ai suoi compagni, ma qualcuno non lo ha ancora perdonato. Scopriamo insieme cosa è successo! Momento critico per uno dei Naufraghi più giovani di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Si tratta di Awed che, dopo essere finito in nomination e essersi separato dalla sua compagna d’avventura Vera Gemma, attualmente sull’Isola dei Parassiti, ha avuto un momento di profondo sconforto. In preda a una forte crisi di nervi, lo youtuber ha inveito contro i Naufraghi, per poi auto Isolarsi. Dopo, solo e ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Momento difficile quello vissuto daall’deiche, in preda ad una crisi di nervi, si è autoto dal gruppo. Dopo le forti parole proferite nell’impeto di nervi, lo youtuber ha chiesto scusa ai suoi compagni, ma qualcuno non lo ha ancora perdonato. Scopriamo insieme cosa è successo! Momento critico per uno deipiù giovani di questa edizione de L’dei. Si tratta diche, dopo essere finito in nomination e essersi separato dalla sua compagna d’avventura Vera Gemma, attualmente sull’dei Parassiti, ha avuto un momento di profondo sconforto. In preda a una forte crisi di nervi, lo youtuber ha inveito contro i, per poi autorsi. Dopo, solo e ...

