In Egitto sfilata pubblica per Ramsete II e altre mummie reali

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sabato insfileranno in processione per le strade del Cairo il faraoneII e un'altra ventina diper un inedito corte dei Faraoni che porterà le reliquie dal Museo del Cairo,...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Egitto sfilata

askanews

Sotto l'hashtag in arabo #lamaledizione - dei - faraoni molti utenti di Internet hanno associato i recenti disastri avvenuti incon una "maledizione" che sarebbe stata causata dallo ...... a cui si aggiunge un'appendice finale con ottanta illustrazioni della serie Vestirsi con il tempo che ripercorre la storia del costume dall'anticoall'ultimadi Alexander McQueen ...Tutta la travagliata storia di John Galliano, lo stilista a capo di Maison Margiela celebre per le sue sfilate-spettacolo da Dior. Il couturier dei sogni.La Riebe, nata a Monaco di Baviera nel 1953, ha alle spalle una laurea in storia, una serie di thriller che rievocano gli anni Novanta, e numerosi romanzi ambientati in epoche diverse, dall’antico ...