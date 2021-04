Il Carroccio non era così in basso da 3 anni. (Di giovedì 1 aprile 2021) Sondaggi politici: la supermedia settimanale Agi/YouTrend segna l'ulteriore calo della Lega che scende sotto il 23%. Non accadeva da 3 anni. Sondaggi politici Agi/YouTrend: la Lega in calo e sotto il 23% su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) Sondaggi politici: la supermedia settimanale Agi/YouTrend segna l'ulteriore calo della Lega che scende sotto il 23%. Non accadeva da 3. Sondaggi politici Agi/YouTrend: la Lega in calo e sotto il 23% su Notizie.it.

Advertising

Marotta14Mauro : RT @LaNotiziaTweet: .#Letta non ne imbrocca una. Botte dai renziani e da #Salvini. Dopo Malpezzi pure Serracchiani scelta da Lotti & C. E s… - ilcomizio : OMOFOBIA, SCONTRO PD-LEGA SUL DDL ZAN. IL CARROCCIO NON LO VUOLE IN AGENDA: 'TEMA DIVISIVO E IDEOLOGICO'. I DEM: 'N… - solonapoli24 : Legge contro l'omofobia, Elodie contro il blocco della Lega: 'Indegni, non dovreste essere in Parlamento' La cantan… - PatrizioBuonagu : RT @LaNotiziaTweet: .#Letta non ne imbrocca una. Botte dai renziani e da #Salvini. Dopo Malpezzi pure Serracchiani scelta da Lotti & C. E s… - Greg_75_ : RT @fabrizio19651: LA PROCURA DI MILANO NON SI FERMA (PER FORTUNA)! Lombardia Film Commission: Andrea Manzoni, revisore dei conti del Carr… -