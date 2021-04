I numeri in chiaro | Pregliasco | «Incongruo permettere di viaggiare all’estero in aereo quando non ci si può spostare tra due Comuni» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ancora mezzo migliaio di morti in sole 24 ore, ancora un numero di contagiati che supera quota 20mila. Il Coronavirus, in Italia, continua a diffondersi a livelli preoccupanti: nell’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute i nuovi positivi sono 23.649, le vittime 501 e le persone con un’infezione da Sars-CoV-2 in corso ammontano a 563.479. «Abbiamo perso la capacità di tracciamento: ci stanno sfuggendo una gran quota di casi», ammette preoccupato Fabrizio. Il direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano invita «a stringere i denti», poiché il numero di decessi non giustificherebbe le riaperture. «C’è di buono – aggiunge – che questa settimana, rispetto a quella precedente, i contagi totali sono diminuiti di un 6% circa. Forse è il segno che siamo arrivati al plateau». Proprio per via dell’avvicinarsi del picco ...