“Ha partecipato a un evento lobbistico sui vaccini senza l’ok della corte Ue”. Pressing su Pitruzzella, che lascia l’incarico all’Aspen (Di giovedì 1 aprile 2021) Ha lasciato la vicepresidenza dell’Aspen Institute Italia dopo aver partecipato a un dibattito con Farmindustria. Oggetto del dibattito: i brevetti dei vaccini. Tra i relatori anche il professor Giovanni Pitruzzella, che dopo sette anni al vertice dell’Antitrust oggi di lavoro fa l’avvocato generale della corte di giustizia europea. Un organismo che potrebbe doversi occupare in futuro di possibili dispute giuridiche inerenti proprio i brevetti sui vaccini anti-Covid, in un periodo in cui da più parti in Europa iniziano a chiedere di liberare dalla proprietà intellettuale gli antidoti al virus. Richiesta che ovviamente non trova d’accordo le case farmaceutiche. Da qui il panel organizzato il 22 marzo scorso da Aspen e Farmindustria, intitolato: “Tutela e valorizzazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Hato la vicepresidenza dell’Aspen Institute Italia dopo avera un dibattito con Farmindustria. Oggetto del dibattito: i brevetti dei. Tra i relatori anche il professor Giovanni, che dopo sette anni al vertice dell’Antitrust oggi di lavoro fa l’avvocato generaledi giustizia europea. Un organismo che potrebbe doversi occupare in futuro di possibili dispute giuridiche inerenti proprio i brevetti suianti-Covid, in un periodo in cui da più parti in Europa iniziano a chiedere di liberare dalla proprietà intellettuale gli antidoti al virus. Richiesta che ovviamente non trova d’accordo le case farmaceutiche. Da qui il panel organizzato il 22 marzo scorso da Aspen e Farmindustria, intitolato: “Tutela e valorizzazione ...

Advertising

toni_fontana : RT @lucarallo: @Fra7russo @FabrizioDiAmato @MaireTecnimont @NextChem_MT @sole24ore @Gruppo24ore @24Eventi @MilaniAnnalisa @LucaTalotta @Sim… - TelliniMassim : RT @CELabOfficial: ??#MDW2021 ??Si è appena concluso 'L'economia circolare e il futuro delle città'. Grazie a tutte le persone che hanno par… - naliaddicted : tutti coloro che hanno partecipato all’evento giustamente twittano e ringraziano Anna in vari modi poi ci sono colo… - MartinaMasah : L'evento di Annalisa una sola menomale che non ho partecipato?? ormai le capisco subito queste prese in giro???? - thegoodlobbyit : Dopo le nostre richieste alla Corte, l'Avvocato generale Pitruzzella si è dimesso dal board del think thank Aspen I… -