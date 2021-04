Giulia Salemi al vetriolo su Elisabetta Gregoraci: è lite a distanza (Di giovedì 1 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Salemi al vetriolo su Elisabetta Gregoraci, una nuova frecciatina nei confronti della sua ex coinquilina. E’ stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale Cinque in cui ha partecipato per la seconda volta e dove ha incontrato l’amore, quello di Pierpaolo secondo classificato dietro Tommaso Zorzi. Oggi a Leggi su youmovies (Di giovedì 1 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.alsu, una nuova frecciatina nei confronti della sua ex coinquilina. E’ stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale Cinque in cui ha partecipato per la seconda volta e dove ha incontrato l’amore, quello di Pierpaolo secondo classificato dietro Tommaso Zorzi. Oggi a

Advertising

VanityFairIt : Nel nuovo programma condotto dall'influencer italo-persiana - rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - Eva46066343 : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli, romantica dedica a Giulia Salemi nel giorno del suo compleanno: “la mia anima gemella” #prelemi https://… - lipwr_ : RT @teamsalemioff: “Dal 16 aprile la vedremo su Mediaset Play in «Salotto Salemi», il primo programma che la vede come conduttrice in solit… - maamorechecosa : RT @brookesbellarke: retwittate se siete grati per la nascita di giulia salemi #HBDAYGIULY -