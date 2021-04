Gf Vip 5, Franceska Pepe ne ha per tutti: da Tommaso Zorzi, a Francesco Oppini, Stefania Orlando e non solo… (Di giovedì 1 aprile 2021) Franceska Pepe, una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, è stata ospite di Turchese Baracchi nel suo programma radiofonico Turchesando su RadioGossipeNewsItalia. La modella riguardo alla sua poca apparizione in tv e sulla sua assenza in studio nelle puntate del reality ha dichiarato: Ma perché devo aver fatto una fine? Magari sto cominciando un nuovo inizio. In studio non c’ero perché sinceramente non ero ben organizzata, avevo anche altre trasmissioni, il fatto di dover andare due volte a settimana a Roma, io abito in Toscana, più le altre trasmissioni che avevo in ballo era veramente stressante. Col senno di poi, se mi capitasse un’altra occasione di questo genere penso proprio che mi trasferirò per la durata del programma nella città in cui si registra. Però era la mia prima esperienza e ho cercato di fare come potevo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 aprile 2021), una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, è stata ospite di Turchese Baracchi nel suo programma radiofonico Turchesando su RadioGossipeNewsItalia. La modella riguardo alla sua poca apparizione in tv e sulla sua assenza in studio nelle puntate del reality ha dichiarato: Ma perché devo aver fatto una fine? Magari sto cominciando un nuovo inizio. In studio non c’ero perché sinceramente non ero ben organizzata, avevo anche altre trasmissioni, il fatto di dover andare due volte a settimana a Roma, io abito in Toscana, più le altre trasmissioni che avevo in ballo era veramente stressante. Col senno di poi, se mi capitasse un’altra occasione di questo genere penso proprio che mi trasferirò per la durata del programma nella città in cui si registra. Però era la mia prima esperienza e ho cercato di fare come potevo ...

