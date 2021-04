Germania | il presidente Frank-Walter Steinmeier si vaccina con Astrazeneca | “Aderite!”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ilfederale della, 65 anni, ha ricevuto oggi la sua prima dose di vaccino per prevenire Covid. La notizia è stata diffusa dall’ufficio del capo dello Stato che ha precisato che gli è stata somministrata una dose diall’ospedale Bundeswehr di Berlino. “Mi fido dei vaccini approvati in. Oggi ho ricevuto la mia prima dose con. Lazione è il passo decisivo per uscire dalla pandemia. Approfittate delle opportunità.“, ha dichiarato dopo lazione. Ilè statato a distanza di un paio di giorni da quando le autorità tedesche ne hanno raccomandato l’utilizzo ...

Advertising

giove_luna : RT @jeperego: #Germania Il presidente della Repubblica Frank-Walter #Steinmeier, 65 anni, stamattina è stato vaccinato all’ospedale militar… - ereike05 : RT @jeperego: #Germania Il presidente della Repubblica Frank-Walter #Steinmeier, 65 anni, stamattina è stato vaccinato all’ospedale militar… - jeperego : #Germania Il presidente della Repubblica Frank-Walter #Steinmeier, 65 anni, stamattina è stato vaccinato all’ospeda… - tassani_pietro : RT @Domenic26534406: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Lei resta il mio presidente del Consiglio. Le auguro un buon lavoro. Saluti dalla German… - Radio24_news : RT @24Mattino: #Tubinga, la città dove tutto è aperto. Esperimento fattibile o utopia? Ne parliamo con il virologo @preglias e Emanuele G… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania presidente

Il Fatto Quotidiano

- tra il primo e il 5 aprile, le riunioni private sono limitate ad un massimo di due ... Francia - IlEmmanuel Macron ha annunciato ieri l'allargamento delle restrizioni già in ...... ANFALUM (Spagna), Lionel Brunet, Syndicat de l'Éclairage, rieletto(Francia), Nathalie Coursière, IGNES (Francia), Massimiliano Guzzini, ASSIL (Italia), Frank Hohn, OSRAM (), ...La crisi di leadership In pratica, la Germania che ha portato all'Europa la sua leader ... il capo della corrente liberista Friedrich Merz e il presidente della Commissione Esteri Norbert Roettgen.NAPOLI - "Ieri è stata una vittoria storica contro la Germania e siamo molto felici. Elmas? Non ci ho parlato perché all'ultimo secondo la Germania ha vietato di poter parlare con i calciatori, la not ...