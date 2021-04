Francesco Facchinetti e l’evento inaspettato | “Ho pianto…” | Cosa sta succedendo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il figlio di Roby, recentemente ha ammesso di aver pianto come non faceva da tantissimi anni(Instagram)Agli inizi della sua carrierasi è fatto chiamare per anni con l’appellativo di “DJ”, per poi preferire soltanto il suo nome di battesimo,. È salito alla ribalta con la “Canzone del capitano”, la quale nell’estate del 2003 è stata letteralmente un tormentone. Tuttavia nel corso della sua carriera, l’attività canora è stata messa parzialmente in disparte, per dedicarsi ad altri tipi di lavori. A partire dal 2007 infatti, ha iniziato a partecipare ad alcuni programmi televisivi, anche grazie alla sua crescente notorietà. In quell’anno ha condotto il “Venice Music Awards”, al fianco dell’attrice italiana ...

Advertising

VichyInTypoland : Comunque anche quando ci fu la prima edizione di XFactor su rai 2 Simon Cowell mandò un video dove si congratulava… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti

YouMovies

Potrebbero essere visti come eredi della band storica italiana, i Pooh ? 'Hanno tutti i numeri per farcela - ha detto il papà vip di- . Mi è sembrato che la qualità musicale, ...... "Il segreto del tempo" (scritto per il duo Robye Riccardo Fogli) e "Il coraggio di ... ogni sera, di grandi ospiti: Malika Ayane, Samuele Bersani, Gianna Nannini,De Gregori, ...Con la seconda Pasqua in pandemia, ancora una volta chiusi in casa e in zona rossa, non c’è niente di meglio che divertirsi in compagnia di ...La festa del papà è passata da un po’ ma a Francesco Facchinetti solo ieri è arrivato il regalo di sua figlia Mia, una lettera, spedita, come non siamo più abituati a fare (foto). Una sorpresa già sol ...