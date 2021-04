Fondi alla ricerca | ripensare l’Italia dopo la pandemia di A Silvani

(Di giovedì 1 aprile 2021) (di Alberto, Membro del Comitato Scientifico del Centro Cranec, Università Cattolica del Sacro Cuore) Il tema di un incremento nelle risorse da destinarenon è certamente nuovo. Nuova è però l’attenzione che si manifestata in questi mesi, a partire dalle proposte e dagli appelli, tra cui ricordiamo quella avanzata mesi fa da Ugo Amaldi e ripresa in una serie di lettere a firma di quattordici autorevoli scienziati che coprono con le loro competenze e le loro esperienze diverse aree scientifiche e interessi culturali e professionali; una proposta che può essere riassunta dallo slogan “quindici miliardi (in più) in cinque anni”. Il mutamento di clima dipende naturalmente da quanto è successo e sta succedendo. A solo titolo di confronto quindici mesi fa le dimissioni, non inattese in quanto annunciate, dell’allora ...

... mi voglio soffermare solo sulla prima, anche per il dibattito in corso circa le scelte per l'utilizzo dei'straordinari' europei per la ricostruzione e il rilancio. Più soldiricerca. Il ...... già a partire dall'inizio di quest'anno, ulteriori 10mila euro finanziati concomunali, ora ... Infine il Consiglio Comunale ha approvato una serie di nuovi regolamenti, con riferimentoDe. ...Importanti novità per il Fondo di Solidarietà Comunale, che registra un notevole incremento delle risorse previsto dall’ultima Legge di bilancio (art. 1, ...Il tema di un incremento nelle risorse da destinare alla ricerca non è certamente nuovo ... anche per il dibattito in corso circa le scelte per l’utilizzo dei fondi “straordinari” europei per la ...