Firenze, ospedali allo stremo. Cgil: “Pazienti in barella aspettano anche 24-48 ore” (Di giovedì 1 aprile 2021) FIRENZE – Gli ospedali fiorentini “sono allo stremo”. Il grido di allarme lo lancia la Cgil attraverso una ricognizione su tre poli: Ponte a Niccheri, Torregalli, Santa Maria nuova. Così a Ponte a Niccheri, si spiega in un focus, “i circa 80 posti letto Covid sono pieni, nei prossimi giorni se ne aggiungeranno 15 e stanotte c’erano 15 pazienti in barella che aspettavano un posto letto“. A Torregalli, “che nei piani iniziali doveva essere free Covid, si sono dovuti trovare 15 posti letto in medicina 1 e 35 di chirurgia sono stati trasformati in posti Covid”. Qui “i pazienti in barella possono attendere fino a 24-48 ore per entrare in reparto“. Nell’ospedale di Santa Maria Nuova (26 posti letto Covid più sei di rianimazione), “le attese in barella sono di 24 ore nel reparto osservazione Covid, di 24-48 ore per il ricovero di pazienti no Covid“. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) FIRENZE – Gli ospedali fiorentini “sono allo stremo”. Il grido di allarme lo lancia la Cgil attraverso una ricognizione su tre poli: Ponte a Niccheri, Torregalli, Santa Maria nuova. Così a Ponte a Niccheri, si spiega in un focus, “i circa 80 posti letto Covid sono pieni, nei prossimi giorni se ne aggiungeranno 15 e stanotte c’erano 15 pazienti in barella che aspettavano un posto letto“. A Torregalli, “che nei piani iniziali doveva essere free Covid, si sono dovuti trovare 15 posti letto in medicina 1 e 35 di chirurgia sono stati trasformati in posti Covid”. Qui “i pazienti in barella possono attendere fino a 24-48 ore per entrare in reparto“. Nell’ospedale di Santa Maria Nuova (26 posti letto Covid più sei di rianimazione), “le attese in barella sono di 24 ore nel reparto osservazione Covid, di 24-48 ore per il ricovero di pazienti no Covid“.

