Draghi preme su Berlino per rottamare l’austerità (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle ultime giornate Mario Draghi ha alzato la posta nei tavoli europei per far sentire la voce italiana nella negoziazione sul futuro dell’Europa a poche settimane dalla conclusione del processo di discussione sui piani nazionali riguardanti il Recovery Fund. Mentre si discute dei futuri assetti dell’Europa e Roma tenta di incunearsi politicamente ai vertici dell’Unione facendo sentire InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle ultime giornate Marioha alzato la posta nei tavoli europei per far sentire la voce italiana nella negoziazione sul futuro dell’Europa a poche settimane dalla conclusione del processo di discussione sui piani nazionali riguardanti il Recovery Fund. Mentre si discute dei futuri assetti dell’Europa e Roma tenta di incunearsi politicamente ai vertici dell’Unione facendo sentire InsideOver.

Advertising

Redy9101 : RT @tempoweb: Il #governo è spaccato sul nuovo #dpcm: Salvini preme per le riaperture, il Pd frena #covid #vaccino #iltempoquotidiano http… - iISud24 : Le spine del nuovo decreto Covid. #Salvini preme per riaprire a metà aprile ma #Draghi frena Il punto politico di… - nanucciogr : #Fabbrini preme anche su #Draghi affinché spinga l'Europa ad 'andare oltre il coordinamento tra i governi nazionali… - IlMattinoFoggia : #Salvini preme su #Draghi per le riaperture, l' 'alleato' @F_Boccia : «Smetta di essere irresponsabile» - Ariel2575 : RT @tempoweb: Il #governo è spaccato sul nuovo #dpcm: Salvini preme per le riaperture, il Pd frena #covid #vaccino #iltempoquotidiano http… -