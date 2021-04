Denise Pipitone, si riaccende la speranza: "Prelevato Dna" (Di giovedì 1 aprile 2021) Rosa Scognamiglio In foto, Olesya Rostov (screen video ????? ???????) Olesya Rostov potrebbe essere Denise Pipitone. Un campione del Dna della ragazza sarebbe stato già Prelevato e presto sarà confrontato con quello di Piera Maggio È stato già Prelevato un campione di Dna a Olesya Rostov, la ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone. A riferirlo sarebbe stata la redazione del programma russo ????? ??????? (in italiano "Lasciali parlare") attraverso cui la giovane ha lanciato un appello, qualche giorno fa, nel tentativo di ritrovare sua madre. La notizia è stata rilanciata dalla trasmissione Chi l'ha Visto? che, nella puntata di mercoledì 31 marzo, si è occupata del caso della bimba scomparsa da Mazzaro Del Vallo l'1 settembre del 2004. "Restiamo coi piedi per ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Rosa Scognamiglio In foto, Olesya Rostov (screen video ????? ???????) Olesya Rostov potrebbe essere. Un campione del Dna della ragazza sarebbe stato giàe presto sarà confrontato con quello di Piera Maggio È stato giàun campione di Dna a Olesya Rostov, la ragazza che potrebbe essere. A riferirlo sarebbe stata la redazione del programma russo ????? ??????? (in italiano "Lasciali parlare") attraverso cui la giovane ha lanciato un appello, qualche giorno fa, nel tentativo di ritrovare sua madre. La notizia è stata rilanciata dalla trasmissione Chi l'ha Visto? che, nella puntata di mercoledì 31 marzo, si è occupata del caso della bimba scomparsa da Mazzaro Del Vallo l'1 settembre del 2004. "Restiamo coi piedi per ...

