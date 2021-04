Branchini su Mandzukic | ‘Settimana prossima tornerà in gruppo’ | News

Advertising

infoitsport : Branchini: 'Mandzukic da settimana prossima tornerà in gruppo. Futuro? Si deciderà a fine stagione' - infoitsport : Branchini su Mario Mandzukic: «Vi dico quando rientrerà» - jeanpauldl1998 : Per la gioia di tutti i tifosi, Branchini (intermediario dell'affare Mandžukic) ha fatto capire chiaramente a… - Quintomioo : Viste le prestazioni deludenti di Mandzukic ...anzi visto che non abbiamo mai visto Mario sapete già con chi ci rim… - gilnar76 : Branchini su Mario Mandzukic: «Vi dico quando rientrerà» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti #Milannews… -

Ultime Notizie dalla rete : Branchini Mandzukic

MilanNews24.com

Commenta per primo Giovanni, agente di Mario, ha parlato a Sky Sport del futuro dell'attaccante del Milan: ' Il contratto diè legato ad alcune condizioni . Ma quando ci sono degli infortuni che ...Commenta per primo Marioe il Milan , un corteggiamento andato a segno in pochi giorni. Mercoledì scorso l'idea nata dopo un colloquio con l'intermediario Giovannie la fumata bianca arrivata nel weekend. ...MILANO – Durante la prima parte di stagione il Milan aveva affidato l’attacco a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese però ha saltato molte partite sia per via del Covid sia per infortuni. Da inizio stagione ...mi risulta che da settimana prossima torni ad allenarsi in gruppo e si deciderà a fine stagione se rimanere o fare un'altra scelta" ha aggiunto sempre Branchini. Mandzukic ha avuto diversi problemi ...