Arbitro condannato a 15 mesi di carcere. Il motivo? Rigore inventato ed espulsione lampo (Di giovedì 1 aprile 2021) Una vicenda incredibile che riguarda il mondo del calcio. Un Arbitro è stato condannato a 15 mesi di carcere: è quanto deciso dal tribunale di Novi Sad nei confronti di Srdjan Obradovic, un direttore di gara accusato di abuso d’ufficio in occasione del match tra Spartak Subotica e Radnicki Nis, sfida andata in scena il 13 maggio 2018. In quell’occasione l’Arbitro assegnò due calci di Rigore alla squadra di casa, con tanto di cartellino rosso nei confronti di un calciatore ospite (due cartellini gialli nel giro di pochi minuti). La direzione di gara è stata definita scandalosa dai giornali serbi e successivamente è stato aperto un procedimento penale, l’Arbitro è stato condannato con 15 mesi di carcere. Le motivazioni ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) Una vicenda incredibile che riguarda il mondo del calcio. Unè statoa 15di: è quanto deciso dal tribunale di Novi Sad nei confronti di Srdjan Obradovic, un direttore di gara accusato di abuso d’ufficio in occasione del match tra Spartak Subotica e Radnicki Nis, sfida andata in scena il 13 maggio 2018. In quell’occasione l’assegnò due calci dialla squadra di casa, con tanto di cartellino rosso nei confronti di un calciatore ospite (due cartellini gialli nel giro di pochi minuti). La direzione di gara è stata definita scandalosa dai giornali serbi e successivamente è stato aperto un procedimento penale, l’è statocon 15di. Le motivazioni ...

Advertising

CalcioWeb : Batosta neo confronti di un arbitro: 15 mesi di carcere per un rigore inventato - genovesergio76 : RT @tuttosport: #Arbitro condannato a 15 mesi di #carcere per un rigore scandaloso - zazoomblog : Un arbitro in Serbia è stato condannato a 15 mesi di carcere per aver favorito una squadra - #arbitro #Serbia… - napolista : Un arbitro in Serbia è stato condannato a 15 mesi di carcere per aver favorito una squadra Srdjan Obradovic è stato… - zazoomblog : Serbia arbitro condannato a 15 mesi di reclusione per un rigore inesistente assegnato nel 2018 - #Serbia #arbitro… -