(Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi, Riot Games haun’espansione del popolare universo di, l’acclamato sparatutto tattico, dal titolo: Agents of Romance.: Agents of Romance sarà il primo gioco di Riot Games appartenente al genere dei simulatori di. Il titolo segue la scia del successo dell’evento Fiore spirituale di League of Legends, che conteneva elementi di

Advertising

insidetgame : ANNUNCIATO IL SIMULATORE DI APPUNTAMENTI DI VALORANT - Stoupwhiff : Nacon e RingZero Game Studio hanno annunciato Hotel Life. Il gioco permette di impersonare un direttore d’albergo.… - Nextplayer_it : Annunciato Brewmaster, simulatore di produzione della birra -

Ultime Notizie dalla rete : ANNUNCIATO SIMULATORE

NACON , il famoso publisher francese, assieme a RingZero Game Studio , hail primodi gestione d'albergo chiamato Hotel Life A Resort Simulator , appartenente alla categoria Life Simulator . Il gioco sarà ambientato in una location esotica e idilliaca, ...Sono gli obiettivi della joint venture nata tra Leonardo e Cae che oggi hannola nascita ... relativa aldell'M - 346, e ci consentirà di garantire ai nostri clienti la ...Giants Software ha annunciato oggi Grass Growing Simulator: Battle Royale, il più grande gioco multiplayer mai realizzato! Fino a tre milioni di giocatori in una singola mappa, che lotteranno per ...Giants Software ha annunciato oggi Grass Growing Simulator: Battle Royale, il più grande gioco multiplayer mai realizzato! "Fino a tre milioni di giocatori in una singola mappa, dovrete lottare per ...