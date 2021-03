YouTube nasconde i "non mi piace" ai video: al via il test (Di mercoledì 31 marzo 2021) YouTube avvierà un test per nascondere il numero di "non mi piace" ricevuti da un video. È la risposta al fenomeno dei "review bombing", sempre più comune anche sul portale. I dati però rimarranno a disposizione dei creatori... Leggi su dday (Di mercoledì 31 marzo 2021)avvierà unperre il numero di "non mi" ricevuti da un. È la risposta al fenomeno dei "review bombing", sempre più comune anche sul portale. I dati però rimarranno a disposizione dei creatori...

Michele Placido e Moni Ovadia protagonisti della "Passio Christi" di Mario Luzi Teatro.it YouTube contro i dislike selvaggi: partiti i test per nasconderli YouTube ha annunciato l'avvio dei test finalizzati ad occultare il numero dei dislike registrati da un video pubblicato sulla piattaforma. La misura viene introdotta con lo scopo di tutelare i creator ...

YouTube nasconderà i "non mi piace" per alcuni utenti: è ufficiale YouTube ha ufficialmente deciso di nascondere i 'non mi piace' per un certo numero di utenti. La scelta si basa sul feedback dei Content Creator.

