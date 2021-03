XCO Castello di Donnafugata | trionfo fra le juniores per Lucia Bramati

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La Sicilia è diventato il palcoscenico ideale per. La 18enne di Canonica d’Adda si è infatti imposta nella terza edizione della XCOdi, bissando così il successo ottenuto sette giorni prima a Santa Ninfa. Il tracciato, ricavato all’interno dei giardini della fortezza e caratterizzato da una serie di saliscendi, ha esaltato le caratteristiche della portacolori del Trinx Factory Team che si è imposta fra le. Giunta sul traguardo siculo in totale solitaria, la giovane bergamasca trapiantata in Veneto ha infatti regolato in scioltezza distanziando Federica Occhipinti (Bike & CO Ragusa) di oltre quattro minuti. L’attenzione della figlia d’arte sarà ora riposta sugli appuntamenti internazionali in programma a Verona sabato 3 e all’Isola d’Elba lunedì 5 ...