WeRoad | così i Millennials tornano a viaggiare all’estero

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Stanno scalpitando. Non ne possono più (come tutti) di stare chiusi in casa e si stanno scervellando per capire come viaggiare all’estero. Stiamo parlando dei Millennials, i nati fra il 1981 e il 1996, una delle generazioni che più ha sofferto lo stop al turismo imposto dalla pandemia. Così non appena c’è stato uno spiraglio – il Ministero dell’Interno ha specificato recentemente che è consentito viaggiare per motivi di turismo verso i Paesi inclusi nell’elenco C del Dpcm 2 marzo 2021 (la quasi totalità delle destinazioni europee) – i portali tematici come WeRoad hanno subito ingranato la marcia.