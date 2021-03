Volley, Playoff A1 Femminile 2021: Scandicci vince la gara-2 contro Busto Arsizio e vola in semifinale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Altra vittoria al tie-break per la Savino Del Bene Scandicci, che si impone 3-2 (22-25, 25-21, 25-22, 22-25, 15-7) contro la Unet E-Work Busto Arsizio in gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley, ottenendo il pass per le semifinali, nelle quali sfiderà l’Imoco Volley Conegliano. Match caratterizzato da un grande equilibrio, dove le Farfalle, dopo l’iniziale svantaggio, riescono a recuperare dominando il tie-break. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DI gara-2 DEI QUARTI Playoff IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff SCUDETTO 2021 REGOLAMENTO QUARTI DI FINALE: CHI PASSA IL TURNO? IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Altra vittoria al tie-break per la Savino Del Bene, che si impone 3-2 (22-25, 25-21, 25-22, 22-25, 15-7)la Unet E-Workin-2 dei quarti di finale deiSerie A12020/di, ottenendo il pass per le semifinali, nelle quali sfiderà l’ImocoConegliano. Match caratterizzato da un grande equilibrio, dove le Farfalle, dopo l’iniziale svantaggio, riescono a recuperare dominando il tie-break. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DI-2 DEI QUARTIIL PROGRAMMA COMPLETO DEISCUDETTOREGOLAMENTO QUARTI DI FINALE: CHI PASSA IL TURNO? IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE ...

