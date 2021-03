Vaccino Pfizer | al via studio su bimbi dai 2 ai 5 anni

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Al via, la prossima settimana, loclinico sul– BionTech contro Covid 19 neidai due ai cinqued’età. Lo hanno annunciato le due aziende farmaceutiche, che hanno da poco avviato la sperimentazione delnei bambini dai sei mesi agli 11d’età, per valutarne la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità. I piccoli volontari sani sono divisi in tre gruppi a seconda dell’età: dai cinque agli 11, che hanno ricevuto la prima dose la scorsa settimana, dai due ai cinquee da sei mesi ai due. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RobertoBurioni : Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo… - Agenzia_Ansa : Pfizer annuncia efficacia vaccino del 100% tra i 12 e i 15 anni. I test hanno coinvolto 2.260 adolescenti negli St… - TgLa7 : Il laboratorio tedesco BioNTech ha annunciato che intende produrre nel 2021 fino a 2,5 miliardi di dosi del suo vac… - itsaudade : Pfizer: «Il nostro vaccino molto efficace sui ragazzini di 12-15 anni» Dosi pronte per l’autunno-… - wireditalia : Si parla di efficacia al 100% e di una solida risposta anticorpale. Ora bisogna aspettare la conferma e la pubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Studio clinico- BionTech sui bambini Al via, la prossima settimana, lo studio clinico sul- BionTech contro Covid - 19 nei bimbi dai due ai cinque anni d'età. Lo hanno ...... secondo quanto si apprende, tra, AstraZeneca e Moderna. Alle 14.50 erano esattamente 10.018. Questo è il numero di dosi disomministrate ad oggi. Dobbiamo ancora accelerare, perché il ...Risultati assolutamente positivi, migliori di quelli osservati negli adulti, che indicano come il vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech (BNT162b2) protegga particolarmente bene gli adolescenti: ad ann ...“Il coronavirus non andrà via”. La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, a DiMartedì si esprime così sull’emergenza covid-19 in Italia. “Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo ...