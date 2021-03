Suicidio Teodosio Losito | “Nitto Flores provò a rianimarlo”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua la «sfilata» di attori e volti noti chiamati dalla Procura di Roma in veste di persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine avviata alcuni mesi fa dopo la denuncia presentata dai familiari di, il produttore tv trovato morto l’8 gennaio del 2019 nella sua villa a Zagarolo. Dopo Gabriel Garko, Giuliana De Sio, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Barbara D’Urso, ieri è toccato a Nancy Brilli, che lavorò con la Ares Film in due serie di grande successo come Il bello delle donne e Caterina e le sue figlie. Intanto emergono nuovi dettagli sull’indagine, tra cui la testimonianza dell’attore, che rivela di aver provato a rianimaree spiega il «mistero» dell’anello che gli regalò lo sceneggiatore. NANCY BRILLI E I RAPPORTI CON TARALLO Il pm romano Carlo ...

Apre la porta della stanza diLosito, suo ex compagno per quasi vent'anni. Lo trova. ... che sta indagando contro ignoti per istigazione al, dopo le confessioni notturne di Adua Del ...... ECCO COSA HANNO DETTO A DAGOSPIA EVA GRIMALDI, NANCY BRILLI E GIULIANA DE SIO - ADUA DEL VESCO HA PARLATO DI ''ISTIGAZIONE AL'' PER...Si parla ancora molto dell'Ares Gate, ora viene pubblicata una lettera di Teodosio Losito verso Gabriel Garko: il testo ...«Dov’è Teo? Qualcuno lo ha visto? No? Strano, è quasi mezzogiorno. Possibile che dorma ancora? Vado a chiamarlo». Alberto Tarallo scende al piano terra di Villa Dafne, sui colli ombrosi di Zagarolo. B ...