Serracchiani eletta capogruppo Partito Democratico alla Camera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Debora Serracchiani è stata eletta capogruppo del Pd alla Camera. I votanti sono stati 93 e 90 i voti che sono andati alle due candidate in corsa (Serracchiani e Marianna Madia). Nel dettaglio, la Serracchiani ha avuto 66 voti (73%) e Madia 24 (27%). Un voto è andato a Barbara Pollastrini, una scheda bianca, una nulla. Debora Serracchiani: “Ringrazio i colleghi del Partito Democratico per la fiducia e per avermi votata come capogruppo alla Camera. Una grandissima emozione e un grande onore. Grazie al segretario Letta che aperto a questa possibilità e grazie a Delrio che ha costruito un gruppo straordinario. Ci attende un gran lavoro. Avanti tutti assieme. Adesso ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Deboraè statadel Pd. I votanti sono stati 93 e 90 i voti che sono andati alle due candidate in corsa (e Marianna Madia). Nel dettaglio, laha avuto 66 voti (73%) e Madia 24 (27%). Un voto è andato a Barbara Pollastrini, una scheda bianca, una nulla. Debora: “Ringrazio i colleghi delper la fiducia e per avermi votata come. Una grandissima emozione e un grande onore. Grazie al segretario Letta che aperto a questa possibilità e grazie a Delrio che ha costruito un gruppo straordinario. Ci attende un gran lavoro. Avanti tutti assieme. Adesso ...

