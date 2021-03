Seaspiracy, fermare la guerra contro l’oceano è una questione di sopravvivenza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Seaspiracy è il nuovo documentario Netflix sulla pesca intensiva che sta facendo molto discutere. Diretto e narrato dal regista britannico Ali Tabrizi, porta lo spettatore in un viaggio a tappe dei nostri oceani, spingendoci a riflettere su quanto siano importanti squali e delfini (e non solo) per gli ecosistemi marini. Lo stesso approccio usato in Seaspiracy era stato adottato anche nel documentario del 2015 Cowspiracy, prodotto da Leonardo DiCaprio e diretto dallo stesso Kip Andersen. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) Seaspiracy è il nuovo documentario Netflix sulla pesca intensiva che sta facendo molto discutere. Diretto e narrato dal regista britannico Ali Tabrizi, porta lo spettatore in un viaggio a tappe dei nostri oceani, spingendoci a riflettere su quanto siano importanti squali e delfini (e non solo) per gli ecosistemi marini. Lo stesso approccio usato in Seaspiracy era stato adottato anche nel documentario del 2015 Cowspiracy, prodotto da Leonardo DiCaprio e diretto dallo stesso Kip Andersen.

Advertising

MatteoSampo : RT @SeaShepherdIta: Per il lancio di #Seaspiracy, il capitano Alex Cornelissen ha condiviso una riflessione sulla #pesca sostenibile. «Fer… - sottiletta76 : RT @SeaShepherdIta: ????Ogni anno 300.000 balene e delfini sono uccisi come #bycatch a causa della #pesca #SeaShepherd è in prima linea per… - GenDirt : RT @SeaShepherdIta: ????Ogni anno 300.000 balene e delfini sono uccisi come #bycatch a causa della #pesca #SeaShepherd è in prima linea per… - EvilMakeUp : RT @SeaShepherdIta: ????Ogni anno 300.000 balene e delfini sono uccisi come #bycatch a causa della #pesca #SeaShepherd è in prima linea per… - AvvisoLuca : RT @SeaShepherdIta: ????Ogni anno 300.000 balene e delfini sono uccisi come #bycatch a causa della #pesca #SeaShepherd è in prima linea per… -