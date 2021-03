**Savoia: una tiara reale va all'asta a Ginevra, gioiello in perle naturali e diamanti** (2) (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Benoit Repellin, responsabile dell'asta "Magnificent Jewels" di Sotheby's Ginevra, ha dichiarato: "Le tiare sono sempre state il fiore all'occhiello delle grandi collezioni di gioielli, ma nell'ultimo decennio la loro popolarità è salita a livelli senza precedenti. Questi pezzi storici sono apprezzati in tutto il mondo, non solo per la loro maestria e la qualità dei materiali che li rende vere e proprie opere d'arte, ma anche per la loro importanza storica ed emotiva: un mix di magnificenza e intimità. Unendo due antichi simboli di ricchezza e status (perle naturali e diademi), la tiara che abbiamo il privilegio di presentare a Ginevra a maggio racchiude tutto lo sfarzo, il potere e il portamento associati ai gioielli reali. La versatilità di questo bellissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Benoit Repellin, responsabile dell'"Magnificent Jewels" di Sotheby's, ha dichiarato: "Le tiare sono sempre state il fiore all'occhiello delle grandi collezioni di gioielli, ma nell'ultimo decennio la loro popolarità è salita a livelli senza precedenti. Questi pezzi storici sono apprezzati in tutto il mondo, non solo per la loro maestria e la qualità dei materiali che li rende vere e proprie opere d'arte, ma anche per la loro importanza storica ed emotiva: un mix di magnificenza e intimità. Unendo due antichi simboli di ricchezza e status (e diademi), lache abbiamo il privilegio di presentare aa maggio racchiude tutto lo sfarzo, il potere e il portamento associati ai gioielli reali. La versatilità di questo bellissimo ...

