Roma, Maddalena Urbani morta per overdose: resta in carcere il pusher siriani (Di mercoledì 31 marzo 2021) resta in carcere Abdul Aziz Rajab, il pusher siriano nella cui abitazione, sabato scorso a Roma, è stata trovata priva di vita Maddalena Urbani, la figlia ventunenne del medico - eroe Carlo Urbani che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021)inAbdul Aziz Rajab, ilsiriano nella cui abitazione, sabato scorso a, è stata trovata priva di vita, la figlia ventunenne del medico - eroe Carloche ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, Maddalena Urbani morta per overdose: resta in carcere il pusher siriano - leggoit : Roma, Maddalena Urbani morta per overdose: resta in carcere il pusher siriano - rep_roma : Morte Maddalena Urbani, il siriano arrestato si difende: 'La droga era mia' [di Andrea Ossino] [aggiornamento delle… - rep_roma : Maddalena Urbani, il datore di lavoro: 'L'amica che ho perso per sempre in un viaggio senza ritorno' [di Antioco Fo… - rep_roma : Morte Maddalena Urbani, il siriano arrestato si difende: 'La droga era mia' [di Andrea Ossino] [aggiornamento delle… -