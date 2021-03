Pd | Casu | a Roma 4mila partecipanti per 100 assemblee tematiche circoli

(Di mercoledì 31 marzo 2021)– “Agia’ oltre 4000confermati durante le 100telematiche di consultazione neisui 21 punti proposti dal Segretario Enrico Letta. Grazie a tutte le volontarie e i volontari che stanno mettendo a sistema il proprio tempo e le proprie idee per scrivere insieme, grazie all’intelligenza collettiva della nostra comunita’, una nuova pagina di partecipazione democratica per il PD e per l’Italia”. E’ quanto scrive su Facebook il segretario del Pd, Andrea

Advertising

EdiGirolami : RT @RadioRadicale: 'Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti'. Il #Pd a #Roma e le assemblee dei circ… - BastaRaggi : RT @RadioRadicale: 'Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti'. Il #Pd a #Roma e le assemblee dei circ… - PiniRosaria : RT @RadioRadicale: 'Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti'. Il #Pd a #Roma e le assemblee dei circ… - PD_ROMA : RT @RadioRadicale: 'Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti'. Il #Pd a #Roma e le assemblee dei circ… - andcasu : RT @RadioRadicale: 'Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti'. Il #Pd a #Roma e le assemblee dei circ… -

Ultime Notizie dalla rete : Casu Roma

Il tema si pone pure a? Assolutamente sì. Una cosa alla volta ma, come dicevamo, bisognerà ... ad esempio, il Pd ha due segretari uomo: il senatore Bruno Astorre e Andrea. Che ne pensa? A ...Cosi' il segretario del Pd, Andrea, su Facebook.Le voci sulla possibile candidatura di Marianna Madia, il prossimo rinnovo della segreteria cittadina e l'impegno in prima linea delle dem romane in vista del voto per il Campidoglio . Intervista a Pa ...In poche cifre, c'è la prova del totale fallimento della gestione grillina di Virginia Raggi in Campidoglio. Ogni giorno 163 tir partono da ...