Netflix, tutte le novità in arrivo ad aprile 2021! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anche ad aprile nuovi attesissimi titoli sbarcheranno su Netflix. La celebre piattaforma streaming ancora una volta si conferma una garanzia per gli appassionati ai film e alle serie tv. Dal due sarà disponibile Concrete Cowboy, adattamento cinematografico del romanzo del 2011 Ghetto Cowboy scritto da Greg Neri. Stessa data per The Serpent, miniserie televisiva che racconta i crimini del serial killer Charles Sobhraj. Dal nove aprile appuntamento con Thunder Force, commedia d’azione su “due amiche d’infanzia si trasformano in improbabili supereroine in lotta contro il crimine“. Papà, non mettermi in imbarazzo! è invece una serie tv in uscita il quattordici aprile ed è una sitcom familiare con protagonista Jamie Foxx. Sempre dal quattordici Love and monsters, commedia romantica d’azione post apocalittica con Dylan ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anche adnuovi attesissimi titoli sbarcheranno su. La celebre piattaforma streaming ancora una volta si conferma una garanzia per gli appassionati ai film e alle serie tv. Dal due sarà disponibile Concrete Cowboy, adattamento cinematografico del romanzo del 2011 Ghetto Cowboy scritto da Greg Neri. Stessa data per The Serpent, miniserie televisiva che racconta i crimini del serial killer Charles Sobhraj. Dal noveappuntamento con Thunder Force, commedia d’azione su “due amiche d’infanzia si trasformano in improbabili supereroine in lotta contro il crimine“. Papà, non mettermi in imbarazzo! è invece una serie tv in uscita il quattordicied è una sitcom familiare con protagonista Jamie Foxx. Sempre dal quattordici Love and monsters, commedia romantica d’azione post apocalittica con Dylan ...

Advertising

NetflixIT : Attenzione, bella notizia ?? Nasce il primo Master italiano in Series Development, organizzato dalla Civica Scuola… - comingsoonit : Il mese di Tenebre e ossa è arrivato, finalmente! Ma non c’è solo questo. Al link tutte le altre serie tv disponibi… - nocchi_rita : RT @NetflixIT: Attenzione, bella notizia ?? Nasce il primo Master italiano in Series Development, organizzato dalla Civica Scuola di Cinema… - babessere : RT @NetflixIT: Attenzione, bella notizia ?? Nasce il primo Master italiano in Series Development, organizzato dalla Civica Scuola di Cinema… - D_mettoilnick : RT @NetflixIT: Attenzione, bella notizia ?? Nasce il primo Master italiano in Series Development, organizzato dalla Civica Scuola di Cinema… -