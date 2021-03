Napoli, Gattuso recupera Petagna e Rrahmani (Di mercoledì 31 marzo 2021) Napoli - In attesa del ritorno dei suoi uomini più rappresentativi, impegnati un po' dappertutto con le rispettive Nazionali , Rino Gattuso prepara, nei limiti del possibile, la partita con il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021)- In attesa del ritorno dei suoi uomini più rappresentativi, impegnati un po' dappertutto con le rispettive Nazionali , Rinoprepara, nei limiti del possibile, la partita con il ...

Advertising

cn1926it : #Cuccureddu: “Il #Napoli può vincere a Torino contro la #Juve: #Gattuso sa come fare” - tuttoatalanta : Napoli, Dionisi avanza come sostituto di Gattuso - Pacos05990547 : E mo chi è chist #Napoli #ForzaNapoliSempre @sscnapoli #Gattuso #dionisi #giornalistaterrorista - sportli26181512 : Napoli, Gattuso recupera #Petagna e #Rrahmani: I due potrebbero tornare in campo contro il Crotone, al contrario di… - napolista : Mancano undici partite e sono già sedici gli allenatori accostati al Napoli Il primo è stato Benitez. L’ultimo è D… -