MotoGP | GP Doha 2021 | calendario | tv | streaming | programma TV8 | DAZN e Sky

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel weekend del 2-4 aprile si disputerà il GP di, seconda tappa del Mondiale. Si resta sul circuito di Losail, dove nello scorso fine settimana è andato in scena il GP del Qatar. Altro appuntamento in Medio Oriente per il Motomondiale, si preannunciano altri giorni di fuoco per gli appassionati delle due ruote e vedremo se i risultati delle varie gare saranno simili a quelli del primo evento stagionale oppure se ci saranno degli stravolgimenti. Guarda inlive il GP disuSi riparte dalla vittoria di Maverick Vinales in sella alla Yamaha ufficiale. Lo spagnolo ha dimostrato grande classe ed è riuscito ad avere la meglio sulla lanciata Ducati, che a queste latitudini si è sempre distinta. Johann Zarco e Francesco Bagnaia si sono dovuti arrendere, al ...

Rossi 12°, Morbidelli 18° nel primo GP della nuova stagione: il team Petronas, al via con una nuova coppia nel Mondiale 2021, non ha raccolto i frutti sperati nel GP del Qatar, lo ammette lo stesso ...GPYamaha Monster 2021 - Maverick Vinales dopo la splendida vittoria di domenica scorsa non vede l'ora di risalire in sella alla sua Yamaha M1 per la seconda gara sul tracciato di Losail, ...Nel weekend del 2-4 aprile si disputerà il GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Si resta sul circuito di Losail, dove nello scorso fine settimana è andato in scena il GP del Qatar. Altr ...Il pilota KTM ha spiegato come, nella prima gara della stagione, la moto abbia pagato una scelta di gomme non dettata dalla loro volontà, quanto arrivata per esclusione ...