Milan | Castillejo | a fine anno potrebbe essere addio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo una stagione in chiaroscuro le strade dele del classe ‘95ro separarsi. Il rendimento dello spagnolo è in netto calo rispetto alla scorsa stagione quando, dopo la partenza del connazionale Suso direzione Siviglia, Samu aveva conquistato la fascia destra dell’attacco rossonero a suon di ottime prestazioni. Maldini e Massara sarebbero dunque al lavoro per cercare una sistemazione al 26enne ma per evitare minusvalenze la cifra minima da incassare sarà di 8 milioni.: aria diSecondo quanto riportato da Tuttosport infatti la dirigenza rossonera non sarebbe soddisfatta dell’esterno ex Villareal e starebbe cercando squadre interessate al giocatore.aveva iniziato la stagione come uno dei probabili titolari ...