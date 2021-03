LIVE Trento-Civitanova | Playoff volley in DIRETTA | gara-2 delle semifinali in tempo reale

(Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenutidi-2 della seconda semifinale dei play-off di Superlega 2020-2021. Stiamo giungendo ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello Scudetto è ormai alle porte e le quattro squadre rimaste in gioco si stanno sfidando inal megliocinque partite (passa il turno chi ottiene tre vittorie).si sono scontrate domenica in-1 quando, a casa della Lube, dopo una vera e propria battaglia, a spuntarla sono stati i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti (2-3). Visti gli ottimi risultati ottenuti in regular season entrambe le squadre sono ...

A quattro giorni di distanza dall'esordio vincente contro Verona la Gas Sales Bluenergy torna in campo nei play off di Challenge. Al PalaBanca mercoledì alle 19 arriva Modena, una delle due formazioni ...