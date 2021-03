Leonardo, chi è l’attore Alessandro Sperduti (Di mercoledì 31 marzo 2021) La serie televisiva Leonardo vede tra i protagonisti Alessandro Sperduti, che interpreta Tommaso Masini. Ma quali caratteristiche possiede il personaggio portato in scena dall’attore? Arriva Leonardo: Ecco chi è Alessandro Sperduti, il volto di Tommaso Masini nella serie l’attore Alessandro Sperduti classe 1987 nasce l’8 luglio a Roma. Comprende sin da piccolissimo che ha una propensione naturale per la recitazione, infatti la sua carriera inizia molti anni fa. In tantissimi lo ricordano nel film Heaven, in Distretto di Polizia, Nero a metà, in I Medici e tanto, tanto altro ancora. l’attore romano ha una relazione con una ragazza da ormai molti anni, ma tiene molto alla sua privacy e ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) La serie televisivavede tra i protagonisti, che interpreta Tommaso Masini. Ma quali caratteristiche possiede il personaggio portato in scena dal? Arriva: Ecco chi è, il volto di Tommaso Masini nella serieclasse 1987 nasce l’8 luglio a Roma. Comprende sin da piccolissimo che ha una propensione naturale per la recitazione, infatti la sua carriera inizia molti anni fa. In tantissimi lo ricordano nel film Heaven, in Distretto di Polizia, Nero a metà, in I Medici e tanto, tanto altro ancora.romano ha una relazione con una ragazza da ormai molti anni, ma tiene molto alla sua privacy e ...

Advertising

imediciofficial : Chi era il giovane con volto d’angelo che conosceva ciò che altri neanche immaginavano del proprio maestro Leonardo… - RaiUno : A chi piacerebbe imparare a scrivere come icniV ad odranoeL? Vi forniamo il tutorial di #PieroAngela ?? #Leonardo… - frenchlady87 : RT @amorearsenico: magari si tratta di un televoto per fare un ripescaggio? tipo chi vuoi rientri in casa perché lo merita? e perché propri… - frenchlady87 : RT @giugiulolae: PERSONE DEL MONDO HO UNA TEORIA: secondo me, soprattutto dopo le varie discussioni a causa dell'uscita di Leonardo, questa… - sangiuliaviamo : RT @giugiulolae: PERSONE DEL MONDO HO UNA TEORIA: secondo me, soprattutto dopo le varie discussioni a causa dell'uscita di Leonardo, questa… -